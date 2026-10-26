Xbox对额外云游戏时长收费——《财富》杂志

Xbox推出了Cloud Playtime服务，允许Game Pass订阅用户在用完可用时长后购买额外的云游戏时长。一些用户批评了这一新付费模式，因为云游戏此前被定位为购买主机和单独购买游戏的更便宜替代方案，《财富》杂志报道。

额外时长的价格

Game Pass订阅用户每月支付10至23美元，可获得5至15小时的云游戏时长。同时，下载到主机上的游戏仍可不受时间限制地使用。

用户可通过Cloud Playtime购买额外的游戏串流时长：10小时收费4美元，25小时收费8美元，50小时收费12美元。9月，Xbox已修改Cloud Gaming的访问条款，以时长限制取代月度订阅内的无限访问。

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对订阅模式的批评

视频博主Yong Yea表示，游戏串流费用的上涨削弱了云游戏价格亲民的论点。他还指出，用户付费获得的是游戏访问权限，却不会像购买实体版那样成为游戏的所有者。

《财富》杂志指出，这些变化发生在Xbox重组业务之际，原因是硬件销售下滑以及Game Pass订阅用户数量减少。该部门裁减了约3200个工作岗位，占员工总数的20%，并开始在竞争平台上发行一些此前的独占游戏，其中包括Halo。

数字游戏的所有权问题也成为加利福尼亚州一场法律纠纷的焦点：四名索尼客户提起集体诉讼，称该公司没有足够清楚地说明购买可下载PlayStation游戏属于许可性质。索尼请求法院驳回这起仍在进行的案件。

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