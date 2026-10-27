Американская компания Intel договорилась о приобретении израильского разработчика программного обеспечения для квантовых вычислений Classiq. Как сообщает Channel NewsAsia, Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей оценил сделку примерно в 2,3 млрд долларов.

Стоимость не раскрыли

Intel объявила о сделке в понедельник, но не раскрыла её финансовые условия. Classiq не предоставила Reuters комментарий по поводу суммы, названной Bloomberg, а Intel отказалась комментировать эту информацию. Reuters также не смогло независимо проверить сообщение о стоимости приобретения.

Программное обеспечение для квантовых систем

Classiq разрабатывает программное обеспечение, которое упрощает написание программ для квантовых компьютеров. Стартап привлёк более 200 млн долларов инвестиций.

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Сделка может позволить Intel предлагать оборудование и программное обеспечение для работы квантовых систем и стать поставщиком полного комплекса таких решений. К линейке компании, которая уже включает центральные и графические процессоры, также должны добавиться квантовые процессоры.

Intel заявила, что после закрытия сделки планирует сохранить совместимость программного обеспечения Classiq с оборудованием других компаний. Сделка требует регуляторных согласований; её завершение ожидается в первой половине 2027 года.

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