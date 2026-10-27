Amerykańska firma Intel uzgodniła przejęcie izraelskiego twórcy oprogramowania do obliczeń kwantowych Classiq. Jak informuje Channel NewsAsia, Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, wycenił transakcję na około 2,3 mld dolarów.

Nie ujawniono wartości transakcji

Intel ogłosił transakcję w poniedziałek, ale nie ujawnił jej warunków finansowych. Classiq nie skomentował dla Reutersa kwoty podanej przez Bloomberga, a Intel odmówił komentarza w tej sprawie. Reuters również nie był w stanie niezależnie zweryfikować informacji o cenie przejęcia.

Oprogramowanie dla systemów kwantowych

Classiq tworzy oprogramowanie, które upraszcza pisanie programów dla komputerów kwantowych. Startup pozyskał ponad 200 mln dolarów inwestycji.

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Transakcja może umożliwić Intelowi oferowanie sprzętu i oprogramowania dla systemów kwantowych oraz stanie się dostawcą pełnego zestawu takich rozwiązań. Do oferty firmy, która już obejmuje procesory centralne i graficzne, mają także dołączyć procesory kwantowe.

Intel oświadczył, że po zamknięciu transakcji planuje utrzymać kompatybilność oprogramowania Classiq ze sprzętem innych firm. Transakcja wymaga zgód regulacyjnych; jej finalizacja jest oczekiwana w pierwszej połowie 2027 roku.

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