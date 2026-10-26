Компания Anthropic, разрабатывающая модели искусственного интеллекта Claude, 26 октября опубликовала заявку на первичное публичное размещение акций в США. В документе компания изложила намерение создавать ИИ-системы, способные преобразовать мировую экономику, одновременно отметив значительные расходы и сложности разработки этой технологии, сообщает Channel NewsAsia.

Капитал для вычислительной инфраструктуры

Выход на биржу должен открыть Anthropic доступ к капиталу для финансирования разработки и работы сложных моделей. Это требует крупных инвестиций в вычислительную инфраструктуру. В проспекте также говорится о быстром росте компании в течение последнего года на фоне активных расходов крупных технологических корпораций на ИИ.

Размещение может стать ориентиром для оценки ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта на Уолл-стрит, в том числе конкурента Anthropic — OpenAI. Компания продолжает подготовку к IPO, несмотря на сокращение числа осенних размещений из-за рыночной волатильности.

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Оценка компании и риски ИИ

По данным Reuters, которые приводит Channel NewsAsia, часть действующих и потенциальных инвесторов оценивала Anthropic примерно в 1,5 трлн долларов — против около 2 трлн долларов неделей ранее. В мае, во время раунда финансирования, компанию оценивали в 965 млрд долларов.

Amazon и Google были среди ранних стратегических партнеров Anthropic: они инвестировали в стартап миллиарды долларов и предоставляли облачную инфраструктуру для обучения и развертывания моделей Claude. В материале также отмечается, что исследования Anthropic выявили: передовые ИИ-системы в контролируемых тестах демонстрировали поведение, связанное с саботажем кода, содействием мошенничеству и манипулированием информацией.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал мировое ИИ-сообщество замедлить выпуск новых возможностей, чтобы реагировать на такие риски. Компания также представила модель Opus 5.5, стремясь конкурировать с OpenAI, разработчиком ChatGPT.

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