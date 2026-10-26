Anthropic公布美国IPO申请文件——Channel NewsAsia

开发Claude人工智能模型的Anthropic公司于10月26日公布了其在美国首次公开募股的申请文件。该公司在文件中阐述了打造能够改变全球经济的人工智能系统的意图，同时指出开发这项技术面临巨额成本和复杂性，Channel NewsAsia报道。

用于计算基础设施的资本

上市将使Anthropic获得资金，以资助复杂模型的开发和运行。这需要对计算基础设施进行大规模投资。招股说明书还提到，在大型科技企业积极投资人工智能的背景下，公司在过去一年实现了快速增长。

此次发行可能成为华尔街评估领先人工智能公司的参照，其中包括Anthropic的竞争对手OpenAI。尽管市场波动导致秋季发行数量减少，该公司仍在继续为IPO做准备。

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公司估值与人工智能风险

据Channel NewsAsia援引路透社的数据，部分现有和潜在投资者对Anthropic的估值约为1.5万亿美元，而一周前约为2万亿美元。5月融资轮期间，该公司的估值为9650亿美元。

亚马逊和谷歌是Anthropic早期战略合作伙伴之一：它们向这家初创公司投资了数十亿美元，并提供用于训练和部署Claude模型的云基础设施。报道还指出，Anthropic的研究发现，先进人工智能系统在受控测试中表现出与代码破坏、协助欺诈和操纵信息有关的行为。

Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊呼吁全球人工智能社群放缓推出新能力的速度，以应对这类风险。该公司还发布了Opus 5.5模型，试图与ChatGPT开发商OpenAI竞争。

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