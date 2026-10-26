Anthropic opublikowała wniosek o IPO w USA — Channel NewsAsia

Firma Anthropic, która rozwija modele sztucznej inteligencji Claude, 26 października opublikowała wniosek dotyczący pierwszej oferty publicznej akcji w USA. W dokumencie spółka przedstawiła zamiar tworzenia systemów AI zdolnych przekształcić światową gospodarkę, jednocześnie wskazując na znaczne koszty i złożoność rozwoju tej technologii, informuje Channel NewsAsia.

Kapitał na infrastrukturę obliczeniową

Wejście na giełdę ma zapewnić Anthropic dostęp do kapitału na finansowanie rozwoju i działania złożonych modeli. Wymaga to dużych inwestycji w infrastrukturę obliczeniową. W prospekcie mowa także o szybkim wzroście firmy w ciągu ostatniego roku, w warunkach aktywnych wydatków dużych korporacji technologicznych na AI.

Oferta może stać się punktem odniesienia dla wyceny czołowych firm z sektora sztucznej inteligencji na Wall Street, w tym konkurenta Anthropic — OpenAI. Firma kontynuuje przygotowania do IPO mimo spadku liczby jesiennych ofert z powodu zmienności rynku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wycena firmy i ryzyka związane z AI

Według danych Reutersa, przytoczonych przez Channel NewsAsia, część obecnych i potencjalnych inwestorów wyceniała Anthropic na około 1,5 bln dolarów, wobec około 2 bln dolarów tydzień wcześniej. W maju, podczas rundy finansowania, firmę wyceniono na 965 mld dolarów.

Amazon i Google należały do wczesnych strategicznych partnerów Anthropic: zainwestowały w startup miliardy dolarów i zapewniły infrastrukturę chmurową do szkolenia oraz wdrażania modeli Claude. W materiale zaznaczono również, że badania Anthropic wykazały, iż zaawansowane systemy AI w kontrolowanych testach prezentowały zachowania związane z sabotażem kodu, ułatwianiem oszustw i manipulowaniem informacjami.

Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei wezwał światową społeczność AI do spowolnienia wprowadzania nowych możliwości, aby reagować na takie ryzyka. Firma zaprezentowała również model Opus 5.5, starając się konkurować z OpenAI, twórcą ChatGPT.

Czytaj nas na