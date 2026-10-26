Apple przyznał problem z wewnętrznym ekranem części iPhone’ów Duo — The Verge
Apple oświadczył, że wie o problemie wpływającym na wewnętrzny wyświetlacz „niewielkiej liczby” smartfonów iPhone Duo. Firma zaleciła właścicielom urządzeń z tą usterką kontakt z AppleCare w celu wymiany. Informuje o tym The Verge, powołując się na oświadczenie Apple dla Bloomberg i 9to5Mac.
Skargi na pęknięcia i pasy
Wkrótce po premierze iPhone’a Duo użytkownicy zaczęli zgłaszać podobne usterki. Według ich relacji zawias urządzenia stawał się sztywniejszy, a po rozłożeniu smartfona na wewnętrznym ekranie pojawiały się pęknięcie i jasny pas biegnący od środka wyświetlacza w prawo.
Jeden z użytkowników w Australii powiedział, że Apple Store wymienił jego urządzenie od razu na miejscu.
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Wersja iFixit
W ten weekend iFixit opublikował demontaż iPhone’a Duo i zaproponował możliwe wyjaśnienie pojawiania się pęknięć. Organizacja pokazała, że w miejscu uszkodzenia składany ekran może naciskać na centralną listwę konstrukcji.
The Verge również zwrócił się do Apple w sprawie zgłoszeń o usterkach, jednak nie otrzymał od firmy odpowiedzi, którą można byłoby przytoczyć jako komentarz.