Nvidia inwestuje 3 mld dolarów w ofertę akcji Meta — Channel NewsAsia

Nvidia inwestuje 3 mld dolarów w ofertę akcji Meta w ramach pogłębiania współpracy firm nad asystentem AI Muse i powiązanymi z nim modelami.

Współpraca nad Muse

Jak podaje Channel NewsAsia, modele i agenci Muse działają na infrastrukturze Nvidia. Firmy planują ściślej współpracować, aby zwiększyć wydajność systemów i obniżyć koszty.

Muse, który wewnątrz Meta nazywany jest Hatch, stanowi część planu dyrektora generalnego Marka Zuckerberga, aby zapewnić „osobistą superinteligencję” miliardom użytkowników usług firmy. Asystent został stworzony na wzór otwartego agenta AI OpenClaw.

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Dostęp do usług i infrastruktura

Muse może uzyskiwać dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza, płatności, informacji zdrowotnych, zakupów i aplikacji inteligentnego domu. Użytkownicy będą mogli w każdej chwili cofnąć taki dostęp.

Wcześniej tego samego dnia Meta zwiększyła wartość oferty akcji do 97,5 mld dolarów — jest to największe pozyskanie kapitału w jej historii. Firma przyspiesza inwestycje w infrastrukturę dla AI. Nvidia i Meta mogą również rozszerzyć współpracę w ramach platformy OpenShell, w tym w zakresie bezpiecznego wdrażania oprogramowania oraz monitorowania zachowania agentów AI za pomocą narzędzia Sentry.

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