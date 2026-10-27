Nvidia инвестирует $3 млрд в размещение акций Meta — Channel NewsAsia

Nvidia инвестирует $3 млрд в размещение акций Meta в рамках углубления сотрудничества компаний над ИИ-ассистентом Muse и связанными с ним моделями.

Сотрудничество над Muse

Как сообщает Channel NewsAsia, модели и агенты Muse работают на инфраструктуре Nvidia. Компании планируют теснее сотрудничать, чтобы повысить производительность систем и сократить расходы.

Muse, который внутри Meta называют Hatch, является частью плана генерального директора Марка Цукерберга по предоставлению «персонального суперинтеллекта» миллиардам пользователей сервисов компании. Ассистент создан по образцу открытого ИИ-агента OpenClaw.

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Доступ к сервисам и инфраструктура

Muse может получать доступ к электронной почте, календарю, платежам, информации о здоровье, покупкам и приложениям для умного дома. Пользователи смогут в любой момент отозвать такой доступ.

Ранее в тот же день Meta увеличила объем размещения акций до $97,5 млрд — это крупнейшее привлечение средств в ее истории. Компания ускоряет инвестиции в инфраструктуру для ИИ. Nvidia и Meta также могут расширить сотрудничество в рамках платформы OpenShell, в частности для безопасного развертывания программного обеспечения и мониторинга поведения ИИ-агентов с помощью инструмента Sentry.

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