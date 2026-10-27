W Japonii grupa hakerska oświadczyła, że opublikowała dane jednego klienta GMO Internet Group po tym, jak firma odmówiła negocjacji w sprawie okupu. NHK poinformowała o tym po upływie terminu wyznaczonego przez sprawców. Przed upływem terminu GMO wezwało właścicieli kont do wykonania kopii zapasowych danych, odłączenia komputerów od internetu, wyłączenia ich i wyjęcia kabli zasilających.

Jak podaje The Japan Times, napastnicy zażądali od firmy około 8 mld jenów, czyli 51 mln dolarów. GMO oświadczyło, że nie zapłaci okupu, ponieważ nie gwarantuje to usunięcia wykradzionych danych osobowych ani nie wyklucza ich dalszego bezprawnego wykorzystania.

Skala incydentu

W ubiegłym tygodniu GMO poinformowało o naruszeniu bezpieczeństwa, które mogło potencjalnie dotknąć 26 739 serwerów powiązanych z rachunkami handlowymi klientów ponad 70 firm brokerskich, dostawców usług walutowych i innych przedsiębiorstw w Japonii oraz za granicą.

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Ministra finansów Satsuki Katayama oświadczyła, że skompromitowano serwery pięciu usług handlu marżą na rynku walutowym, a sprawca przeprowadzał nieautoryzowane transakcje online. Chodzi o Goldenway Japan, Oanda, Ava Trade Japan, Gaitame Finest i Dukascopy Japan. Firmy te już zawiesiły handel dla odpowiednich posiadaczy rachunków.

Rekompensaty i ochrona

Informowano również o stratach finansowych użytkowników: według wstępnych danych niektórzy z nich stracili niemal 2 mln jenów. GMO obiecało zrekompensować poszkodowanym straty, a także wypłacić po 5 tys. jenów wszystkim użytkownikom.

Firma analizuje komputery części klientów, aby ustalić sposób, w jaki sprawcy przeniknęli do systemów, oraz przygotować środki zaradcze. W reakcję zaangażowały się między innymi Trend Micro i inne firmy działające w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Premier Sanae Takaichi poleciła rządowi przygotować pakiet środków cyberbezpieczeństwa do końca przyszłego tygodnia.

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