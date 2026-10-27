В Японии хакерская группировка заявила, что опубликовала данные одного клиента GMO Internet Group после того, как компания отказалась вести переговоры о выкупе. NHK сообщила об этом после установленного злоумышленниками дедлайна. Перед дедлайном GMO призвала владельцев учетных записей создать резервные копии данных, отключить компьютеры от интернета, выключить их и вытащить кабели питания.

Как сообщает The Japan Times, нападавшие потребовали от компании около 8 млрд иен, или 51 млн долларов. В GMO заявили, что не будут платить выкуп, поскольку это не гарантирует удаления похищенных персональных данных и не исключает их дальнейшего незаконного использования.

Масштаб инцидента

На прошлой неделе GMO сообщила о нарушении безопасности, которое потенциально могло затронуть 26 739 серверов, связанных с торговыми счетами клиентов более 70 брокерских компаний, валютных провайдеров и других предприятий в Японии и за рубежом.

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Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что были скомпрометированы серверы пяти сервисов маржинальной торговли на валютном рынке, а злоумышленник осуществлял несанкционированные операции онлайн. Речь идет о Goldenway Japan, Oanda, Ava Trade Japan, Gaitame Finest и Dukascopy Japan. Эти компании уже приостановили торговлю для соответствующих владельцев счетов.

Компенсации и защита

Сообщалось и о финансовых потерях пользователей: по предварительным данным, некоторые из них потеряли почти 2 млн иен. GMO пообещала компенсировать пострадавшим убытки, а также выплатить по 5 тыс. иен всем пользователям.

Компания анализирует компьютеры части клиентов, чтобы выяснить способ проникновения злоумышленников в системы и подготовить меры противодействия. К реагированию присоединились, в частности, Trend Micro и другие компании в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Премьер-министр Санаэ Такаити поручила правительству подготовить пакет мер по кибербезопасности до конца следующей недели.

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