Naver завершила соглашение с американской управляющей активами компанией Brookfield об инвестициях до $9 млрд в вычислительную инфраструктуру для проекта AI-фабрики стоимостью $10 млрд. О договоренности компания сообщила в регуляторном раскрытии информации, пишет Korea Herald.

В июле Naver выбрала Brookfield эксклюзивным приоритетным партнером для переговоров на 12 недель. Тогда Naver объявила о глобальном проекте AI-фабрики совместно с Nvidia и Brookfield.

Инфраструктура для ИИ

Brookfield создаст специальную компанию, предварительно названную Asset Co. Она инвестирует до $9 млрд в графические процессоры, дата-центры и другую инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Naver Cloud получит доступ к вычислительным ресурсам по модели GPU-as-a-service и будет предоставлять услуги дата-центров для ИИ внешним клиентам. Naver будет управлять бизнесом AI-фабрики, опираясь на опыт создания и эксплуатации кластеров графических процессоров и управления дата-центрами.

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Nvidia будет обеспечивать техническую поддержку, в частности с помощью своей высокопроизводительной вычислительной платформы DSX. По данным издания, это должно повысить операционную эффективность и конкурентоспособность инфраструктуры.

Финансовая модель

Brookfield будет финансировать инфраструктуру, а Naver Cloud будет вносить платежи за ее использование, связанные с доходами от этого бизнеса. Такая схема должна сократить первоначальные капитальные затраты Naver и позволить постепенно наращивать вычислительные мощности по мере роста спроса.

Asset Co будет полностью принадлежать инвестиционной структуре Brookfield, однако ее ожидают включить в консолидированную финансовую отчетность Naver как дочернюю компанию из-за контроля Naver над этой структурой в соответствии с корейскими Международными стандартами финансовой отчетности.

Соглашение также может приблизить завершение запланированной инвестиции Nvidia в Naver на $1 млрд. Производитель чипов должен приобрести новые акции Naver через размещение в пользу третьей стороны, что может сделать Nvidia третьим крупнейшим акционером компании.

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