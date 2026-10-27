Naver已完成与美国资产管理公司Brookfield的协议，将为价值100亿美元的AI工厂项目投资最高90亿美元用于计算基础设施。该公司在监管披露中公布了这项安排，《韩国先驱报》报道。

7月，Naver选择Brookfield作为为期12周谈判的独家优先合作伙伴。当时，Naver与Nvidia和Brookfield共同宣布了全球AI工厂项目。

AI基础设施

Brookfield将成立一家暂定名为Asset Co的特殊目的公司。该公司将向图形处理器、数据中心及其他人工智能基础设施投资最高90亿美元。

Naver Cloud将以GPU即服务模式获得计算资源，并向外部客户提供AI数据中心服务。Naver将依托其建设和运营图形处理器集群以及管理数据中心的经验，运营AI工厂业务。

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Nvidia将提供技术支持，包括通过其高性能计算平台DSX提供支持。据该报报道，这将提高基础设施的运营效率和竞争力。

财务模式

Brookfield将为基础设施提供资金，Naver Cloud则将支付与该业务收入挂钩的使用费用。这一安排将减少Naver的初始资本支出，并使其能够随着需求增长逐步扩大计算能力。

Asset Co将由Brookfield的投资架构全资拥有，但由于Naver根据韩国国际财务报告准则对该架构拥有控制权，预计该公司将作为子公司纳入Naver的合并财务报表。

该协议还可能推动Nvidia计划向Naver投资10亿美元的交易完成。该芯片制造商将通过面向第三方的定向增发购买Naver新股，这可能使Nvidia成为该公司的第三大股东。

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