Naver sfinalizował umowę z amerykańskim zarządzającym aktywami Brookfield dotyczącą inwestycji do 9 mld dolarów w infrastrukturę obliczeniową dla projektu fabryki AI o wartości 10 mld dolarów. Spółka poinformowała o porozumieniu w ujawnieniu regulacyjnym, pisze Korea Herald.

W lipcu Naver wybrał Brookfield jako wyłącznego preferowanego partnera do negocjacji przez 12 tygodni. Wówczas Naver ogłosił globalny projekt fabryki AI wspólnie z Nvidia i Brookfield.

Infrastruktura dla AI

Brookfield utworzy spółkę specjalnego przeznaczenia, wstępnie nazwaną Asset Co. Zainwestuje ona do 9 mld dolarów w procesory graficzne, centra danych i inną infrastrukturę dla sztucznej inteligencji.

Naver Cloud uzyska dostęp do zasobów obliczeniowych w modelu GPU-as-a-service i będzie świadczyć usługi centrów danych dla AI klientom zewnętrznym. Naver będzie zarządzać biznesem fabryki AI, opierając się na doświadczeniu w budowie i eksploatacji klastrów procesorów graficznych oraz zarządzaniu centrami danych.

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Nvidia będzie zapewniać wsparcie techniczne, w tym za pomocą swojej platformy wysokowydajnych obliczeń DSX. Według publikacji ma to zwiększyć efektywność operacyjną i konkurencyjność infrastruktury.

Model finansowy

Brookfield sfinansuje infrastrukturę, a Naver Cloud będzie dokonywać płatności za jej używanie, powiązanych z przychodami z tego biznesu. Taki model ma ograniczyć początkowe nakłady kapitałowe Naver i umożliwić stopniowe zwiększanie mocy obliczeniowej wraz ze wzrostem popytu.

Asset Co będzie w całości należeć do struktury inwestycyjnej Brookfield, jednak oczekuje się, że zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Naver jako spółka zależna ze względu na kontrolę Naver nad tą strukturą zgodnie z koreańskimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Umowa może również przybliżyć finalizację planowanej inwestycji Nvidia w Naver o wartości 1 mld dolarów. Producent chipów ma nabyć nowe akcje Naver w drodze emisji skierowanej do strony trzeciej, co może uczynić Nvidia trzecim największym akcjonariuszem spółki.

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