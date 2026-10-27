Уникальный автомобиль Тони Старка из фильма «Мстители» будет продан с аукциона

Уникальный родстер Acura NSX, на котором Тони Старк ездил в фильме «Мстители» 2012 года, выставлен на благотворительный аукцион. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность. Автомобиль был создан специально для киносъемок, а после завершения работы над фильмом японский бренд Acura сохранил его в качестве музейного экспоната.

В фильме «Мстители» Тони Старк, которого сыграл Роберт Дауни-младший, сменил привычный Audi R8 на эффектный кабриолет Acura NSX. Внешне автомобиль напоминает родстер на базе второго поколения NSX, однако под необычным кузовом скрыта техника оригинальной модели.

Концепт разработала калифорнийская Acura Advanced Design Studio совместно с тюнинг-ателье Trans FX. Поскольку на момент съемок серийная версия NSX второго поколения еще не была готова, а родстер в таком кузове вообще не пошел в производство, создателям пришлось искать альтернативное решение.

За основу взяли Acura NSX 1991 года выпуска. Кузов нового родстера, вдохновленный концептом 2011 года, изготовили вручную из композитных материалов и смолы.

Автомобиль окрасили в фирменный цвет Hot Rod Red, который отсылает к культовому костюму Железного человека. Внешний вид дополняют:

разноразмерные колеса: 18 дюймов спереди и 20 дюймов сзади;

заниженная подвеска;

лобовое стекло от Chrysler PT Cruiser;

настоящие нью-йоркские номерные знаки с надписью «STARK 33».

Фары автомобиля выполняют декоративную функцию, тогда как задняя светодиодная полоса является полностью рабочей.

Интерьер родстера сохранил архитектуру Acura NSX первого поколения. В салоне оставили развернутую к водителю центральную консоль, аналоговые кнопки и отсутствие сенсорных дисплеев.

Единственным заметным изменением для нужд съемочного процесса стали новые спортивные сиденья-«ковши».

Таким образом, автомобиль сочетает футуристический дизайн, созданный для киновселенной Marvel, с технической основой классического японского спорткара.

В отличие от серийной Acura NSX второго поколения, получившей гибридную силовую установку, кинематографический родстер оснащен 3,0-литровым атмосферным двигателем V6 VTEC от оригинальной модели 1991 года.

Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая передает мощность на заднюю ось. Таким образом, под эффектным кузовом автомобиля Тони Старка нет сложной гибридной системы — только классическая техника первого поколения NSX.

Одометр автомобиля-донора показывает 252 200 миль пробега, или примерно 405 900 километров.

В то же время полноценная эксплуатация родстера на дорогах общего пользования невозможна. Из-за хрупкого кузова, изготовленного по индивидуальному заказу, автомобиль классифицируется как кинореквизит.

Уникальный родстер выставлен на аукционной платформе Cars&Bids. Несмотря на незначительные косметические дефекты, интерес к автомобилю оказался значительным.

Уже через два дня после начала торгов ставка достигла 98 500 долларов. По оценке издания CarScoops, окончательная цена может превысить 100 тысяч долларов.

Главная особенность лота — не только его редкость, но и история создания для одного из самых известных фильмов Marvel. А поскольку все вырученные средства пойдут на благотворительность, будущий владелец получит не просто необычный автомобиль, но и возможность присоединиться к благотворительной инициативе.

Об этом пишет издание CarScoops.

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