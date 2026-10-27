电影《复仇者联盟》中托尼·斯塔克那辆独一无二的汽车将进行拍卖

2012年电影《复仇者联盟》中托尼·斯塔克驾驶的那辆独一无二的讴歌NSX敞篷跑车，现已亮相慈善拍卖会。所有拍卖所得将捐赠给慈善机构。 这辆车是专为电影拍摄而打造的，影片拍摄结束后，日本品牌讴歌将其作为博物馆展品保存了下来。

在电影《复仇者联盟》中，由小罗伯特·唐尼饰演的托尼·斯塔克将他惯常驾驶的奥迪R8换成了这款引人注目的讴歌NSX敞篷跑车。 从外观上看，这辆车酷似基于第二代NSX打造的跑车，但在其别具一格的车身之下，却隐藏着原版车型的技术配置。

该概念车由加利福尼亚州的讴歌先进设计工作室（Acura Advanced Design Studio）与改装工作室Trans FX联合开发。 由于拍摄时第二代NSX的量产版尚未准备就绪，且采用此类车身的跑车根本未投入量产，创作者们不得不寻找替代方案。

他们以1991年款讴歌NSX为基础。新敞篷跑车的车身灵感源自2011年的概念车，由复合材料和树脂手工打造而成。

车辆涂装为标志性的“Hot Rod Red”色，这一配色呼应了《钢铁侠》中那套经典战衣。外观配置还包括：

不同尺寸的轮毂：前18英寸，后20英寸；

降低的悬挂；

源自克莱斯勒PT Cruiser的挡风玻璃；

印有“STARK 33”字样的正宗纽约车牌。

车头大灯仅起装饰作用，而尾部的LED灯带则完全具备实际照明功能。

敞篷跑车的内饰保留了第一代讴歌NSX的布局。车内保留了向驾驶员一侧倾斜的中控台、模拟按钮，且未配备触摸屏。

唯一为满足拍摄需求而进行的显著改动，是新增了运动型“桶形”座椅。

因此，这辆车将专为漫威电影宇宙打造的未来主义设计，与经典日系跑车的技术底盘完美融合。

与搭载混合动力系统的第二代量产讴歌NSX不同，这款电影版敞篷跑车配备了源自1991年原版车型的3.0升自然吸气VTEC V6发动机。

发动机与五速手动变速箱相配合，动力传递至后轴。因此，在托尼·斯塔克这辆外观炫酷的跑车车身之下，并没有复杂的混合动力系统——只有第一代NSX的经典技术。

这辆捐赠车的里程表显示行驶里程为252,200英里，约合405,900公里。

与此同时，这辆敞篷跑车无法在公共道路上正常行驶。由于其定制车身较为脆弱，该车被归类为电影道具。

这辆独一无二的敞篷跑车已在Cars&Bids拍卖平台上架。尽管存在些许外观瑕疵，但该车仍引发了极大的关注。

竞拍开始仅两天后，出价就达到了98,500美元。据CarScoops媒体评估，最终成交价可能超过10万美元。

该拍品的主要特色不仅在于其稀有性，更在于它曾为漫威最著名的电影之一量身打造。 而且由于所有所得款项都将用于慈善事业，未来的车主不仅将获得一辆非同寻常的汽车，还将有机会参与这项慈善活动。

CarScoops网站对此进行了报道。

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