Acer将在美国推出售价1300美元的Predator Atlas 8——The Verge

Acer将于11月1日在美国推出Predator Atlas 8掌上游戏机。配备Intel Arc G3 Extreme的更强版本售价为1299.99美元，并将仅通过Best Buy销售，The Verge报道。

游戏机规格

Predator Atlas 8配备Arc B390图形处理器，拥有12个Xe3 GPU核心和24GB LPDDR5x内存。该设备配备一块8英寸、120Hz刷新率的显示屏、双模式扳机以及采用TMR技术的摇杆。

这款游戏机运行Windows 11，支持Xbox Game Pass，既可作为掌上设备使用，也可连接至扩展坞使用。配备Intel Arc G3 Extreme的版本是Acer今年5月发布的两款机型中性能更强的一款。

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通过Best Buy销售

Atlas 8将成为Acer Predator和Nitro产品线中首款在美国正式推出的掌上游戏机。其价格与Xbox Ally X20相同。

Best Buy上周开放的预订现已不可用。Acer表示，线上订单将于11月1日重新开放，同时实体店将开始销售。

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