Firma Acer wypuści 1 listopada w USA przenośną konsolę do gier Predator Atlas 8. Mocniejsza wersja urządzenia z Intel Arc G3 Extreme będzie kosztować 1299,99 dolara i będzie dostępna na wyłączność w Best Buy, informuje The Verge.

Specyfikacja konsoli

Predator Atlas 8 wyposażono w grafikę Arc B390 z 12 rdzeniami GPU Xe3 oraz 24 GB pamięci RAM LPDDR5x. Urządzenie ma 8-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, spusty z dwoma trybami oraz joysticki oparte na technologii TMR.

Konsola działa pod kontrolą Windows 11, obsługuje Xbox Game Pass i może być używana zarówno w trybie przenośnym, jak i po podłączeniu do stacji dokującej. Wersja z Intel Arc G3 Extreme jest mocniejszą z dwóch modeli, które Acer zaprezentował w maju.

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Sprzedaż przez Best Buy

Atlas 8 będzie pierwszą przenośną konsolą do gier Acer z linii Predator i Nitro, która otrzyma oficjalną premierę w USA. Jej cena odpowiada cenie Xbox Ally X20.

Przedsprzedaż, którą Best Buy otworzył w zeszłym tygodniu, jest już niedostępna. Acer poinformował, że zamówienia online zostaną ponownie otwarte 1 listopada, jednocześnie z rozpoczęciem sprzedaży w sklepach stacjonarnych.

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