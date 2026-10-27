Japoński producent półprzewodników Rapidus i indyjska firma technologiczna HCL Technologies, znana jako HCLTech, utworzyły w Indiach dwa centra rozwoju, aby przyspieszyć tworzenie chipów nowej generacji. Oba centra rozpoczęły pełną działalność w poniedziałek, informuje The Japan Times.

Rozwój fotomasek i PDK

Za pośrednictwem nowych centrów HCLTech planuje dostarczać tokijskiej firmie Rapidus technologie projektowania fotomasek, a także opracowywać zestawy projektowania procesów — PDK, niezbędne do tworzenia układów scalonych. Indyjska firma będzie również szkolić specjalistów w dziedzinie projektowania chipów, aby pomóc Rapidus zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na kadry.

Rapidus planuje wydać PDK w roku fiskalnym 2026, a HCLTech będzie uczestniczyć w ich opracowaniu.

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Wsparcie produkcji na Hokkaido

Tego samego dnia IBM Japan poinformowała o otwarciu biura w mieście Chitose na japońskiej wyspie Hokkaido. Będzie ono wspierać klientów firmy z sektora półprzewodników, w tym Rapidus.

Rapidus wykorzystuje technologię IBM i planuje rozpocząć masową produkcję półprzewodników o szerokości linii obwodu 2 nanometrów w swojej fabryce w Chitose w roku fiskalnym 2027. W mieście działają również przedstawicielstwa wielu innych firm związanych z branżą półprzewodnikową.

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