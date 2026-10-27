Японский производитель полупроводников Rapidus и индийская технологическая компания HCL Technologies, известная как HCLTech, создали в Индии два центра разработки для ускорения создания чипов нового поколения. Оба центра начали полноценно работать в понедельник, сообщает The Japan Times.

Разработка фотошаблонов и PDK

Через новые центры HCLTech планирует предоставлять токийской Rapidus технологии для проектирования фотошаблонов, а также разрабатывать наборы проектирования процессов — PDK, необходимые для создания микросхем. Индийская компания также будет готовить специалистов по дизайну чипов, чтобы помочь Rapidus удовлетворить будущую потребность в кадрах.

Rapidus планирует выпустить PDK в 2026 финансовом году, а HCLTech будет участвовать в их разработке.

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Поддержка производства на Хоккайдо

В тот же день IBM Japan сообщила об открытии офиса в городе Титосе на японском острове Хоккайдо. Он будет поддерживать клиентов компании в сфере полупроводников, в том числе Rapidus.

Rapidus использует технологию IBM и планирует начать массовое производство полупроводников с шириной линии схемы 2 нанометра на своем заводе в Титосе в 2027 финансовом году. В городе также работают представительства многих других компаний, связанных с полупроводниковой отраслью.

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