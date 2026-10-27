Компания Acer 1 ноября выпустит в США портативную игровую консоль Predator Atlas 8. Более мощная версия устройства с Intel Arc G3 Extreme будет стоить 1299,99 доллара и будет эксклюзивно доступна в Best Buy, сообщает The Verge.

Характеристики консоли

Predator Atlas 8 оснащена графикой Arc B390 с 12 ядрами GPU Xe3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Устройство имеет 8-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, триггеры с двумя режимами и джойстики на основе технологии TMR.

Консоль работает под управлением Windows 11, поддерживает Xbox Game Pass и может использоваться как в портативном режиме, так и при подключении к док-станции. Версия с Intel Arc G3 Extreme является более мощной из двух моделей, представленных Acer в мае.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Продажи через Best Buy

Atlas 8 станет первой портативной игровой консолью Acer из линеек Predator и Nitro, которая получит официальный запуск в США. Ее цена соответствует стоимости Xbox Ally X20.

Предзаказы, которые Best Buy открыла на прошлой неделе, уже недоступны. Acer сообщила, что онлайн-заказы вновь откроют 1 ноября одновременно с началом продаж в физических магазинах.

Читай нас в