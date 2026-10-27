Компанія Acer 1 листопада випустить у США портативну ігрову консоль Predator Atlas 8. Потужніша версія пристрою з Intel Arc G3 Extreme коштуватиме 1299,99 долара та буде ексклюзивно доступна в Best Buy, повідомляє The Verge.

Характеристики консолі

Predator Atlas 8 оснащено графікою Arc B390 із 12 ядрами GPU Xe3 та 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x. Пристрій має 8-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, тригери з двома режимами та джойстики на основі технології TMR.

Консоль працює під керуванням Windows 11, підтримує Xbox Game Pass і може використовуватися як у портативному режимі, так і в підключенні до док-станції. Версія з Intel Arc G3 Extreme є потужнішою з двох моделей, які Acer представила у травні.

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Продажі через Best Buy

Atlas 8 стане першою портативною ігровою консоллю Acer із лінійок Predator і Nitro, що отримає офіційний запуск у США. Її ціна відповідає вартості Xbox Ally X20.

Попередні замовлення, які Best Buy відкрила минулого тижня, вже недоступні. Acer повідомила, що онлайн-замовлення знову відкриють 1 листопада одночасно з початком продажів у фізичних магазинах.

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