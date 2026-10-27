Unikalny samochód Tony’ego Starka z filmu „Avengers” zostanie sprzedany na aukcji

Unikalny roadster Acura NSX, którym jeździł Tony Stark w filmie „Avengers” z 2012 roku, został wystawiony na aukcję charytatywną. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na cele charytatywne. Samochód został stworzony specjalnie na potrzeby zdjęć filmowych, a po zakończeniu prac nad filmem japońska marka Acura zachowała go jako eksponat muzealny.

W filmie „Avengers” Tony Stark, w którego wcielił się Robert Downey Jr., zamienił swoje zwykłe Audi R8 na efektowny kabriolet Acura NSX. Z zewnątrz samochód przypomina roadster oparty na NSX drugiej generacji, jednak pod niezwykłą karoserią kryje się technologia oryginalnego modelu.

Koncepcję opracowało kalifornijskie Acura Advanced Design Studio we współpracy z warsztatem tuningowym Trans FX. Ponieważ w momencie kręcenia serialu seryjna wersja NSX drugiej generacji nie była jeszcze gotowa, a rodster w takiej karoserii w ogóle nie wszedł do produkcji, twórcy musieli poszukać alternatywnego rozwiązania.

Za podstawę przyjęto model Acura NSX z 1991 roku. Nadwozie nowego rodstera, inspirowane koncepcją z 2011 roku, zostało wykonane ręcznie z materiałów kompozytowych i żywicy.

Samochód pomalowano na charakterystyczny kolor Hot Rod Red, nawiązujący do kultowego kostiumu Iron Mana. Wygląd zewnętrzny uzupełniają:

koła o różnych rozmiarach: 18 cali z przodu i 20 cali z tyłu;

obniżone zawieszenie;

przednia szyba z Chryslera PT Cruiser;

prawdziwe nowojorskie tablice rejestracyjne z napisem „STARK 33”.

Reflektory samochodu pełnią funkcję dekoracyjną, natomiast tylny pas LED jest w pełni sprawny.

Wnętrze roadstera zachowało architekturę Acury NSX pierwszej generacji. W kabinie pozostawiono konsolę środkową skierowaną w stronę kierowcy, analogowe przyciski oraz rezygnację z ekranów dotykowych.

Jedyną zauważalną zmianą wprowadzoną na potrzeby produkcji filmowej były nowe sportowe fotele typu „kubełkowe”.

W ten sposób samochód łączy futurystyczny design, stworzony dla kinowego uniwersum Marvela, z techniczną podstawą klasycznego japońskiego samochodu sportowego.

W odróżnieniu od seryjnej Acury NSX drugiej generacji, która otrzymała hybrydowy układ napędowy, filmowy roadster jest wyposażony w 3,0-litrowy wolnossący silnik V6 VTEC z oryginalnego modelu z 1991 roku.

Silnik współpracuje z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, która przenosi moc na tylną oś. Pod efektownym nadwoziem samochodu Tony’ego Starka nie kryje się więc skomplikowany układ hybrydowy — jedynie klasyczna technologia NSX pierwszej generacji.

Licznik kilometrów samochodu-dawcy wskazuje przebieg 252 200 mil, czyli około 405 900 kilometrów.

Jednocześnie pełne użytkowanie roadstera na drogach publicznych nie jest możliwe. Ze względu na delikatną karoserię, wykonaną na indywidualne zamówienie, samochód ten jest klasyfikowany jako rekwizyt filmowy.

Ten wyjątkowy roadster został wystawiony na platformie aukcyjnej Cars&Bids. Pomimo niewielkich defektów kosmetycznych zainteresowanie samochodem okazało się znaczne.

Już dwa dni po rozpoczęciu licytacji stawka osiągnęła 98 500 dolarów. Według szacunków serwisu CarScoops ostateczna cena może przekroczyć 100 tysięcy dolarów.

Główną cechą tego przedmiotu jest nie tylko jego rzadkość, ale także historia powstania na potrzeby jednego z najsłynniejszych filmów Marvela. A ponieważ wszystkie uzyskane środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne, przyszły właściciel otrzyma nie tylko niezwykły samochód, ale także możliwość włączenia się w inicjatywę charytatywną.

O tym pisze serwis CarScoops.

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