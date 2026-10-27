在日本，一个黑客组织称，在GMO Internet Group拒绝就赎金进行谈判后，已公开一名客户的数据。NHK在攻击者设定的截止期限过后报道称此事。在截止期限前，GMO敦促账户持有人备份数据、将电脑断开互联网连接、关机并拔掉电源线。

据《日本时报》报道，攻击者向该公司索要约80亿日元，即5100万美元。GMO表示不会支付赎金，因为这无法保证被盗个人数据被删除，也不能排除其被进一步非法使用的可能性。

事件规模

上周，GMO报告了一起安全漏洞事件，该事件可能影响26,739台服务器，这些服务器与日本及海外70多家经纪公司、外汇服务提供商和其他企业客户的交易账户有关。

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财务大臣片山皋月表示，五项外汇保证金交易服务的服务器遭到入侵，攻击者进行了未经授权的在线交易。这些服务包括Goldenway Japan、Oanda、Ava Trade Japan、Gaitame Finest和Dukascopy Japan。这些公司已暂停相关账户持有人的交易。

赔偿与保护

用户的财务损失也被报道：根据初步数据，其中一些人损失了近200万日元。GMO承诺赔偿受影响用户的损失，并向所有用户支付每人5000日元。

该公司正在分析部分客户的电脑，以查明攻击者进入系统的方式，并制定应对措施。Trend Micro以及其他网络安全和人工智能领域的公司等参与了应对工作。首相高市早苗已指示政府在下周末前准备一揽子网络安全措施。

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