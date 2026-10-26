Apple заявила, что знает о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей «небольшого количества» смартфонов iPhone Duo. Владельцам устройств с этой неисправностью компания рекомендовала обратиться в AppleCare для замены. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление Apple для Bloomberg и 9to5Mac.

Жалобы на трещины и полосы

Вскоре после запуска iPhone Duo пользователи начали сообщать о схожих неисправностях. По их словам, шарнир устройства становился более тугим, а после раскрытия смартфона на внутреннем экране появлялись трещина и яркая полоса, тянувшаяся от центра дисплея вправо.

Один из пользователей в Австралии рассказал, что Apple Store заменил его устройство сразу на месте.

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Версия iFixit

В эти выходные iFixit опубликовала разборку iPhone Duo и предложила возможное объяснение появления трещин. Организация показала, что в месте повреждения складной экран может прижиматься к центральной планке конструкции.

The Verge также обратился к Apple по поводу сообщений о неисправностях, однако не получил от компании ответа, который можно было бы привести в качестве комментария.

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