Startup Bedrock Robotics, którego technologia jest już stosowana na placach budowy w USA, pozyskał 600 mln dolarów w rundzie Series C przy wycenie spółki na 4,1 mld dolarów. Rundę wspólnie poprowadziły CapitalG i Emergence Capital, informuje TechCrunch.

Firma opracowała zestaw autonomicznego sterowania, który można instalować na koparkach i innym sprzęcie wykorzystywanym na placach budowy. Koparki wyposażone w tę technologię już komercyjnie pracują w zakładzie uzdatniania wody w Nevadzie, na terenie robót ziemnych Champion Site Prep w Teksasie oraz przy projekcie robót ziemnych dla infrastruktury cywilnej o objętości 1,2 mln jardów sześciennych realizowanym z Zachry Construction Corporation.

Przejście do eksploatacji komercyjnej

Nowa runda odbyła się dwa miesiące po tym, jak Bedrock Robotics zaczęła wykorzystywać autonomiczne koparki nie tylko w testach i programach pilotażowych, lecz także na aktywnych placach budowy. Pozyskane środki firma planuje przeznaczyć na wdrożenie technologii na większej liczbie obiektów, a także na rozbudowę zespołów i infrastruktury wspierających klientów.

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Współzałożyciel i dyrektor generalny Boris Sofman oświadczył, że firma udowodniła zdolność w pełni autonomicznych koparek do wykonywania użytecznej pracy obok istniejących ekip i w ramach obecnych procesów na placach budowy. Jako kolejne zadanie wskazał dostarczanie tej technologii większej liczbie wykonawców jako niezawodnego elementu prac budowlanych.

Stawka na niedobór operatorów

Bedrock Robotics koncentruje się na autonomicznych koparkach z powodu niedoboru wykwalifikowanych operatorów. Według firmy opanowanie obsługi koparki wymaga co najmniej pięciu lat. Stowarzyszenie branżowe Associated Builders and Contractors oczekuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat na emeryturę przejdzie ponad 40% pracowników branży budowlanej.

Nowym partnerem startupu została arizońska firma generalnego wykonawstwa Haydon, która planuje wykorzystywać sprzęt z systemami Bedrock w obiektach zaawansowanej produkcji, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, centrach danych oraz placówkach medycznych. W rundzie uczestniczyli nowi inwestorzy US Innovative Technology Fund, Bessemer Venture Partners i Temasek, a także wcześniejsi inwestorzy, w tym 8VC, Georgian, Valor Equity Partners, Xora, Eclipse, Perry Creek Capital i Nvidia. Od założenia w 2024 roku Bedrock Robotics pozyskał niemal 1 mld dolarów.

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