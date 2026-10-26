其技术已在美国建筑工地应用的初创公司Bedrock Robotics在C轮融资中筹集了6亿美元，公司估值为41亿美元。本轮融资由CapitalG和Emergence Capital共同领投，TechCrunch报道。

该公司开发了一套自主控制套件，可安装在挖掘机和其他工地设备上。配备这项技术的挖掘机已在内华达州的一处水处理设施、得克萨斯州Champion Site Prep的土方工程工地，以及与Zachry Construction Corporation合作的一个120万立方码民用土方工程项目中投入商业运营。

转向商业运营

本轮融资发生在Bedrock Robotics开始将自主挖掘机不仅用于测试和试点项目、也用于活跃建筑工地两个月之后。该公司计划将所筹资金用于在更多项目上部署该技术，并扩大团队和基础设施以支持客户。

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联合创始人兼首席执行官鲍里斯·索夫曼表示，公司已证明全自主挖掘机能够在现有施工团队旁边、并在工地既有流程范围内完成有用的工作。他称，下一项任务是将这项技术作为建筑工作中可靠的组成部分提供给更多承包商。

押注操作员短缺

Bedrock Robotics因合格操作员短缺而专注于自主挖掘机。该公司表示，掌握挖掘机操作至少需要五年时间。行业协会Associated Builders and Contractors预计，未来五年内超过40%的建筑业员工将退休。

这家初创公司的新合作伙伴是总部位于亚利桑那州的总承包商Haydon，该公司计划在先进制造、供水和污水处理设施、数据中心及医疗机构中使用配备Bedrock系统的设备。本轮融资的新投资者包括US Innovative Technology Fund、Bessemer Venture Partners和Temasek，以及此前的投资者，包括8VC、Georgian、Valor Equity Partners、Xora、Eclipse、Perry Creek Capital和Nvidia。自2024年成立以来，Bedrock Robotics已筹集近10亿美元。

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