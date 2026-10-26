Стартап Bedrock Robotics залучив $600 млн за оцінки у $4,1 млрд — TechCrunch

Стартап Bedrock Robotics, технологію якого вже застосовують на будівельних майданчиках у США, залучив $600 млн у раунді Series C за оцінки компанії у $4,1 млрд. Раунд спільно очолили CapitalG та Emergence Capital, повідомляє TechCrunch.

Компанія розробила комплект автономного керування, який можна встановлювати на екскаватори та іншу техніку для робочих майданчиків. Оснащені цією технологією екскаватори вже комерційно працюють на об’єкті водоочищення в Неваді, на майданчику земляних робіт Champion Site Prep у Техасі та на проєкті цивільних земляних робіт обсягом 1,2 млн кубічних ярдів із Zachry Construction Corporation.

Перехід до комерційної експлуатації

Новий раунд відбувся через два місяці після того, як Bedrock Robotics почала використовувати автономні екскаватори не лише в тестах і пілотних програмах, а й на активних будівельних майданчиках. Залучені кошти компанія планує спрямувати на розгортання технології на більшій кількості об’єктів, а також на розширення команд та інфраструктури для підтримки замовників.

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Співзасновник і генеральний директор Борис Софман заявив, що компанія довела здатність повністю автономних екскаваторів виконувати корисну роботу поруч із наявними бригадами та в межах чинних процесів на майданчиках. Наступним завданням він назвав постачання цієї технології більшій кількості підрядників як надійної складової будівельних робіт.

Ставка на нестачу операторів

Bedrock Robotics зосереджується на автономних екскаваторах через дефіцит кваліфікованих операторів. За даними компанії, опанування керування екскаватором потребує щонайменше п’яти років. Галузева асоціація Associated Builders and Contractors очікує, що понад 40% працівників будівельної сфери вийдуть на пенсію протягом наступних п’яти років.

Новим партнером стартапу стала аризонська генпідрядна компанія Haydon, яка планує залучати техніку з системами Bedrock на об’єктах передового виробництва, водопостачання й водовідведення, у дата-центрах та медичних закладах. У раунді взяли участь нові інвестори US Innovative Technology Fund, Bessemer Venture Partners і Temasek, а також попередні інвестори, зокрема 8VC, Georgian, Valor Equity Partners, Xora, Eclipse, Perry Creek Capital і Nvidia. Від заснування у 2024 році Bedrock Robotics залучила майже $1 млрд.

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