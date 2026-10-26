Стартап Bedrock Robotics, технология которого уже применяется на строительных площадках в США, привлек $600 млн в раунде Series C при оценке компании в $4,1 млрд. Раунд совместно возглавили CapitalG и Emergence Capital, сообщает TechCrunch.

Компания разработала комплект автономного управления, который можно устанавливать на экскаваторы и другую технику для рабочих площадок. Оснащенные этой технологией экскаваторы уже коммерчески работают на объекте водоочистки в Неваде, на площадке земляных работ Champion Site Prep в Техасе и на проекте гражданских земляных работ объемом 1,2 млн кубических ярдов вместе с Zachry Construction Corporation.

Переход к коммерческой эксплуатации

Новый раунд состоялся через два месяца после того, как Bedrock Robotics начала использовать автономные экскаваторы не только в тестах и пилотных программах, но и на действующих строительных площадках. Привлеченные средства компания планирует направить на развертывание технологии на большем числе объектов, а также на расширение команд и инфраструктуры для поддержки заказчиков.

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Сооснователь и генеральный директор Борис Софман заявил, что компания доказала способность полностью автономных экскаваторов выполнять полезную работу рядом с существующими бригадами и в рамках действующих процессов на площадках. Следующей задачей он назвал поставку этой технологии большему числу подрядчиков как надежного компонента строительных работ.

Ставка на нехватку операторов

Bedrock Robotics сосредотачивается на автономных экскаваторах из-за дефицита квалифицированных операторов. По данным компании, освоение управления экскаватором требует не менее пяти лет. Отраслевая ассоциация Associated Builders and Contractors ожидает, что более 40% работников строительной сферы выйдут на пенсию в течение следующих пяти лет.

Новым партнером стартапа стала аризонская компания — генеральный подрядчик Haydon, которая планирует задействовать технику с системами Bedrock на объектах передового производства, водоснабжения и водоотведения, в дата-центрах и медицинских учреждениях. В раунде приняли участие новые инвесторы US Innovative Technology Fund, Bessemer Venture Partners и Temasek, а также предыдущие инвесторы, включая 8VC, Georgian, Valor Equity Partners, Xora, Eclipse, Perry Creek Capital и Nvidia. С момента основания в 2024 году Bedrock Robotics привлекла почти $1 млрд.

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