W Stanach Zjednoczonych NASA oficjalnie zakończyła misję obserwatorium kosmicznego Neil Gehrels Swift Observatory, znanego jako Swift. Decyzję podjęto po tym, jak prywatny statek serwisowy LINK nie zdołał przechwycić teleskopu i podnieść jego orbity. Swift nadal obniża się pod wpływem oporu atmosferycznego i według oceny NASA ma wejść w atmosferę Ziemi w ciągu najbliższych tygodni, informuje Space.com.

Próba przedłużenia pracy teleskopu

We wrześniu 2025 roku NASA przyznała firmie Katalyst Space Technologies z Arizony kontrakt o wartości 30 mln dolarów na uratowanie obserwatorium. Specjalnie zaprojektowany statek LINK miał zbliżyć się do Swifta, przechwycić go za pomocą trzech robotycznych ramion i przenieść na wyższą orbitę. Sam teleskop nie ma silników zdolnych kompensować stopniowego obniżania się orbity.

LINK wystrzelono 3 lipca — nieco ponad dziewięć miesięcy po otrzymaniu przez Katalyst kontraktu. Około trzech tygodni po starcie statek napotkał usterki systemu napędowego i kół reakcyjnych, które utrzymują orientację w przestrzeni. Z tego powodu zaczął obracać się z nieoczekiwaną prędkością i nie zdołał dokonać przechwycenia. Jednocześnie LINK zbliżył się do Swifta na odległość 12–15 km i sfotografował obserwatorium.

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Ponad 20 lat obserwacji

Swift został wystrzelony na niską orbitę okołoziemską w listopadzie 2004 roku, aby badać rozbłyski gamma — najpotężniejsze eksplozje we Wszechświecie. Statek zaprojektowano do pracy przez dwa lata, jednak działał przez ponad dwie dekady. Swift zebrał ostatnie dane naukowe 20 października.

W czasie działania teleskop zbadał ponad 2 tys. rozbłysków gamma i ponad 1,4 tys. supernowych, a także obserwował asteroidy, komety i czarne dziury. Przeprowadził również przegląd całego nieba w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Dane z misji wykorzystano w około 7 tys. publikacji naukowych, a archiwum wielozakresowych obserwacji obserwatorium nadal będzie dostępne do badań.

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