В США NASA официально завершило миссию космической обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory, известной как Swift. Решение приняли после того, как частный сервисный аппарат LINK не смог захватить телескоп и поднять его орбиту. Swift продолжает снижаться под воздействием атмосферного сопротивления и, по оценке NASA, должен войти в атмосферу Земли в течение ближайших недель, сообщает Space.com.

Попытка продлить работу телескопа

В сентябре 2025 года NASA предоставило компании Katalyst Space Technologies из Аризоны контракт на 30 млн долларов для спасения обсерватории. Специально созданный аппарат LINK должен был сблизиться со Swift, захватить его тремя роботизированными манипуляторами и переместить на более высокую орбиту. Сам телескоп не имеет двигателей, способных компенсировать постепенное снижение орбиты.

LINK запустили 3 июля — немногим более чем через девять месяцев после получения Katalyst контракта. Примерно через три недели после старта аппарат столкнулся с неисправностями двигательной системы и маховиков реакции, поддерживающих ориентацию в пространстве. Из-за этого он начал вращаться с неожиданной скоростью и не смог выполнить захват. В то же время LINK приблизился к Swift на расстояние 12–15 км и сфотографировал обсерваторию.

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Более 20 лет наблюдений

Swift запустили на низкую околоземную орбиту в ноябре 2004 года для изучения гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной. Аппарат рассчитывали эксплуатировать два года, однако он работал более двух десятилетий. Последние научные данные Swift собрал 20 октября.

За время работы телескоп исследовал более 2 тыс. гамма-всплесков и более 1,4 тыс. сверхновых, а также наблюдал астероиды, кометы и черные дыры. Он также провел обзор всего неба в рентгеновском диапазоне. Данные миссии использовали примерно в 7 тыс. научных публикаций, а архив многоволновых наблюдений обсерватории в дальнейшем будет доступен для исследований.

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