NASA завершило місію Swift після невдалої спроби підняти його орбіту — Space.com

У США NASA офіційно завершило місію космічної обсерваторії Neil Gehrels Swift Observatory, відомої як Swift. Рішення ухвалили після того, як приватний сервісний апарат LINK не зміг захопити телескоп і підняти його орбіту. Swift продовжує знижуватися під впливом атмосферного опору та, за оцінкою NASA, має увійти в атмосферу Землі протягом найближчих тижнів, повідомляє Space.com.

Спроба продовжити роботу телескопа

У вересні 2025 року NASA надало компанії Katalyst Space Technologies з Аризони контракт на 30 млн доларів для порятунку обсерваторії. Спеціально створений апарат LINK мав зблизитися зі Swift, захопити його трьома роботизованими маніпуляторами та перемістити на вищу орбіту. Сам телескоп не має двигунів, здатних компенсувати поступове зниження орбіти.

LINK запустили 3 липня — трохи більш як через дев’ять місяців після отримання Katalyst контракту. Приблизно через три тижні після старту апарат зіткнувся з несправностями рухової системи та реакційних маховиків, що підтримують орієнтацію в просторі. Через це він почав обертатися з неочікуваною швидкістю й не зміг виконати захоплення. Водночас LINK наблизився до Swift на відстань 12–15 км та сфотографував обсерваторію.

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Понад 20 років спостережень

Swift запустили на навколоземну орбіту в листопаді 2004 року для вивчення гамма-спалахів — найпотужніших вибухів у Всесвіті. Апарат розраховували експлуатувати два роки, однак він працював понад два десятиліття. Останні наукові дані Swift зібрав 20 жовтня.

За час роботи телескоп дослідив понад 2 тис. гамма-спалахів і понад 1,4 тис. наднових, а також спостерігав астероїди, комети й чорні діри. Він також провів огляд усього неба в рентгенівському діапазоні. Дані місії використали приблизно у 7 тис. наукових публікацій, а архів багатохвильових спостережень обсерваторії надалі буде доступним для досліджень.

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