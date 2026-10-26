在美国，NASA已正式结束尼尔·盖勒斯·斯威夫特天文台（Neil Gehrels Swift Observatory，简称Swift）的任务。此前，私营服务航天器LINK未能捕获这台望远镜并提升其轨道，因此作出了这一决定。据Space.com报道，Swift仍在大气阻力作用下持续下降，NASA预计它将在未来几周内进入地球大气层。

延长望远镜运行的尝试

2025年9月，NASA向总部位于亚利桑那州的Katalyst Space Technologies公司授予了一份价值3000万美元的合同，用于拯救这座天文台。专门设计的LINK航天器原计划接近Swift，用三只机械臂将其捕获，并将其转移至更高轨道。望远镜本身没有能够补偿其轨道逐渐下降的发动机。

LINK于7月3日发射升空——距离Katalyst获得合同仅九个多月。发射约三周后，该航天器的推进系统和维持空间姿态的反作用飞轮出现故障。因此，它开始以意外的速度旋转，无法完成捕获任务。不过，LINK曾接近Swift至12至15公里的距离，并拍摄了这座天文台。

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超过20年的观测

Swift于2004年11月被发射至近地轨道，用于研究伽马射线暴——宇宙中最强大的爆炸。该航天器原计划运行两年，但实际工作了二十多年。Swift于10月20日收集了最后一批科学数据。

在运行期间，这台望远镜研究了超过2000次伽马射线暴和超过1400颗超新星，还观测了小行星、彗星和黑洞。它还完成了X射线波段的全天巡天。该任务的数据被用于约7000篇科学论文，而天文台的多波段观测档案今后仍将可供研究使用。

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