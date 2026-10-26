Rząd Niderlandów planuje zlikwidować 25 tys. etatów do 2035 roku w ramach programu ograniczania wydatków publicznych i zwiększania produktywności. W tym celu gabinet zamierza również szerzej wykorzystywać technologie sztucznej inteligencji, informuje Engadget.

Cele ograniczenia wydatków

Rząd Niderlandów liczy na zmniejszenie wydatków o 900 mln euro do 2027 roku. Do 2035 roku planowana kwota oszczędności ma wzrosnąć do 3,5 mld euro.

Redukcje nie obejmą wszystkich struktur państwowych. Policję i sektor obronny wyłączono z tego planu.

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Plany dotyczące sztucznej inteligencji

W pierwszym kwartale 2027 roku gabinet ma określić cele i plany oszczędności związane z wykorzystaniem SI do bardziej produktywnej pracy. Sekretarz stanu Eric van der Burg w liście do parlamentu nazwał te działania częścią kursu na prostszy, inteligentniejszy i mniejszy aparat państwowy.

Według Engadget w różnych sektorach niderlandzkiej administracji publicznej utworzono już kilka inicjatyw wykorzystujących sztuczną inteligencję. Van der Burg opowiada się za szerszym stosowaniem tych technologii.

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