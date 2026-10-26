Правительство Нидерландов планирует сократить 25 тысяч штатных должностей к 2035 году в рамках программы по уменьшению государственных расходов и повышению производительности. Для этого кабинет министров также намерен шире использовать технологии искусственного интеллекта, сообщает Engadget.

Цели по сокращению расходов

Правительство Нидерландов рассчитывает сократить расходы на 900 миллионов евро к 2027 году. К 2035 году запланированный объем экономии должен вырасти до 3,5 миллиарда евро.

Сокращения не коснутся всех государственных структур. Полицию и сектор обороны исключили из этого плана.

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Планы в сфере искусственного интеллекта

В первом квартале 2027 года кабинет должен определить цели и планы экономии, связанные с применением ИИ для более продуктивной работы. Госсекретарь Эрик ван дер Бург в письме парламенту назвал эти меры частью курса на более простой, умный и меньший по масштабу государственный аппарат.

По данным Engadget, в различных секторах государственного управления Нидерландов уже создано несколько инициатив по использованию искусственного интеллекта. Ван дер Бург выступает за более широкое применение этих технологий.

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