Уряд Нідерландів планує скоротити 25 тисяч посад до 2035 року — Engadget

Уряд Нідерландів планує скоротити 25 тисяч штатних посад до 2035 року в межах програми зі зменшення державних витрат та підвищення продуктивності. Для цього кабінет міністрів також має намір ширше використовувати технології штучного інтелекту, повідомляє Engadget.

Цілі зі скорочення витрат

Нідерландський уряд розраховує зменшити витрати на 900 мільйонів євро до 2027 року. До 2035 року запланований обсяг економії має зрости до 3,5 мільярда євро.

Скорочення не стосуватимуться всіх державних структур. Поліцію та оборонний сектор виключили з цього плану.

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Плани щодо штучного інтелекту

У першому кварталі 2027 року кабінет має визначити цілі та плани економії, пов’язані із застосуванням ШІ для продуктивнішої роботи. Держсекретар Ерік ван дер Бург у листі до парламенту назвав ці заходи частиною курсу на простіший, розумніший і менший за масштабом державний апарат.

За даними Engadget, у різних секторах державного управління Нідерландів уже створено кілька ініціатив із використання штучного інтелекту. Ван дер Бург виступає за ширше застосування цих технологій.

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