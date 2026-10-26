Firma Anthropic w prospekcie emisyjnym dotyczącym pierwszej oferty publicznej poinformowała o zobowiązaniach do wydania od 542 mld do 567 mld dolarów na przyszłe moce obliczeniowe i infrastrukturę. Spółka określiła dostęp do wyspecjalizowanych zasobów obliczeniowych jako kluczowy dla opracowywania, szkolenia, ulepszania i wdrażania zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Jak podaje Fortune, 31 grudnia 2025 roku Anthropic zawarł z różnymi dostawcami zasobów obliczeniowych umowy o wartości 417 mld dolarów. Ich realizacja rozpocznie się w latach 2026–2027 i potrwa od roku do 20 lat. Firma zarezerwowała również dodatkowe moce o wartości 125–150 mld dolarów, które mają stać się dostępne w latach 2028–2031.

Wydatki i dostawcy

Zasoby obliczeniowe były największym kosztem operacyjnym Anthropic w drugim kwartale 2026 roku i wyniosły 5,6 mld dolarów. W tym samym okresie firma uzyskała 11,6 mld dolarów przychodów. W prospekcie wskazano, że Anthropic dąży do poprawy relacji przychodów do wydatków na obliczenia: w drugim kwartale na każdego wydanego na nie dolara przypadało ponad 2 dolary przychodów.

Obecnie firma otrzymuje zasoby obliczeniowe od Amazon, Google i Microsoft. W okresie od maja do października 2026 roku Anthropic zawarł również serię umów ze SpaceX dotyczących dostępu do zasobów obliczeniowych o wartości do 120,5 mld dolarów do 2029 roku. Zasoby te są zapewniane przez procesory graficzne Nvidia należące do SpaceX.

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Anthropic opracował własną warstwę koordynacyjną, która rozdziela obciążenia między układy AWS Trainium, Google TPU oraz procesory graficzne Nvidia i AMD. Według firmy system ten pomaga obniżać koszty i ograniczać zależność od jednego dostawcy.

Centra danych Anthropic Direct

Aby zmniejszyć zależność od dostawców, którzy jednocześnie konkurują z nią na rynku AI, Anthropic rozwija strategię Anthropic Direct. W jej ramach zewnętrzni partnerzy będą zapewniać nieruchomości, zasilanie i eksploatację centrów danych, natomiast Anthropic będzie dzierżawić niezbędne moce obliczeniowe.

Mniej więcej od 30 września 2026 roku firma zaczęła zawierać zobowiązania zakupowe i umowy najmu na potrzeby tej inicjatywy. Płatności leasingowe w ramach pięcioletniej umowy najmu wynoszą 125,2 mld dolarów, bez uwzględnienia odsetek. Największym partnerem infrastrukturalnym Anthropic w 2026 roku jest Broadcom z potencjalnym finansowaniem na poziomie 42 mld dolarów, a następnie Google z 20 mld dolarów i Amazon z 15 mld dolarów.

Firma ostrzegła przed znacznymi przyszłymi wydatkami pieniężnymi, które mogą negatywnie wpłynąć na jej płynność, sytuację finansową i wyniki działalności. Wśród ryzyk Anthropic wymienił wysokie zużycie energii przez centra danych, opóźnienia w podłączeniu energii elektrycznej z powodu pozwoleń, zaskarżenia prawne i zakłócenia łańcuchów dostaw, a także możliwe niedobory chipów i sprzętu dla centrów danych.

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