Fortune：Anthropic承诺投入最高5670亿美元用于算力

Anthropic在首次公开募股招股说明书中表示，公司已承诺为未来的算力和基础设施投入5420亿至5670亿美元。该公司称，获得专用计算资源对于开发、训练、改进和部署先进人工智能模型至关重要。

据《财富》报道，截至2025年12月31日，Anthropic已与不同的计算资源供应商签订了价值4170亿美元的协议。这些协议将于2026年至2027年开始生效，期限从一年到20年不等。该公司还预留了额外价值1250亿至1500亿美元的算力，预计将于2028年至2031年间可用。

支出与供应商

计算资源是Anthropic在2026年第二季度最大的运营支出，达56亿美元。同一时期，该公司获得116亿美元营收。招股说明书指出，Anthropic力求改善营收与计算支出的比率：第二季度，每花费1美元用于计算，带来的营收超过2美元。

目前，该公司从Amazon、Google和Microsoft获取计算资源。2026年5月至10月期间，Anthropic还与SpaceX签订了一系列协议，以在2029年前获得价值最高1205亿美元的计算资源。这些资源由SpaceX拥有的Nvidia图形处理器提供支持。

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Anthropic开发了自己的协调层，将工作负载分配到AWS Trainium芯片、Google TPU、Nvidia和AMD图形处理器之间。该公司表示，该系统有助于降低成本并减少对单一供应商的依赖。

Anthropic Direct数据中心

为减少对同时在人工智能市场与其竞争的供应商的依赖，Anthropic正在推进Anthropic Direct战略。根据该战略，第三方合作伙伴将提供房地产、电力供应和数据中心运营服务，而Anthropic将租赁所需的算力。

大约从2026年9月30日起，该公司开始为这项计划签订采购承诺和租赁协议。五年期租赁的租赁付款额为1252亿美元，不包括利息。Anthropic在2026年最大的基础设施合作伙伴是Broadcom，潜在融资额为420亿美元，其后是Google的200亿美元和Amazon的150亿美元。

该公司警告称，未来的大额现金支出可能对其流动性、财务状况和经营业绩产生不利影响。Anthropic列出的风险包括数据中心的高能耗、因许可导致的电力接入延误、法律挑战和供应链中断，以及芯片和数据中心设备可能短缺。

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