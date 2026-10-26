Компания Anthropic в проспекте для первичного публичного размещения акций сообщила об обязательствах потратить от $542 млрд до $567 млрд на будущие вычислительные мощности и инфраструктуру. Компания назвала доступ к специализированным вычислительным ресурсам критически важным для разработки, обучения, совершенствования и развертывания передовых моделей искусственного интеллекта.

Как сообщает Fortune, по состоянию на 31 декабря 2025 года Anthropic заключила соглашения с различными поставщиками вычислительных ресурсов на $417 млрд. Их действие начинается в 2026–2027 годах и продлится от одного года до 20 лет. Компания также зарезервировала дополнительные мощности на $125–150 млрд, которые должны стать доступными в 2028–2031 годах.

Расходы и поставщики

Вычислительные ресурсы были крупнейшей операционной статьей расходов Anthropic во втором квартале 2026 года — $5,6 млрд. За тот же период компания получила $11,6 млрд выручки. В проспекте отмечается, что Anthropic стремится улучшать соотношение выручки к расходам на вычисления: во втором квартале на каждый потраченный на них доллар приходилось более $2 выручки.

В настоящее время компания получает вычислительные ресурсы от Amazon, Google и Microsoft. В период с мая по октябрь 2026 года Anthropic также заключила серию соглашений со SpaceX о доступе к вычислительным ресурсам стоимостью до $120,5 млрд до 2029 года. Эти ресурсы обеспечиваются графическими процессорами Nvidia, принадлежащими SpaceX.

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Anthropic разработала собственный координационный уровень, который распределяет нагрузки между чипами AWS Trainium, Google TPU, графическими процессорами Nvidia и AMD. По данным компании, эта система помогает снижать расходы и уменьшать зависимость от одного поставщика.

Дата-центры Anthropic Direct

Чтобы уменьшить зависимость от поставщиков, которые одновременно конкурируют с ней на рынке ИИ, Anthropic развивает стратегию Anthropic Direct. В ее рамках сторонние партнеры будут обеспечивать недвижимость, электроснабжение и эксплуатацию дата-центров, а Anthropic будет арендовать необходимые вычислительные мощности.

Примерно с 30 сентября 2026 года компания начала заключать обязательства по закупкам и договоры аренды для этой инициативы. Арендные платежи по пятилетней аренде составляют $125,2 млрд без учета процентов. Крупнейшим инфраструктурным партнером Anthropic в 2026 году является Broadcom с потенциальным финансированием на $42 млрд, далее следуют Google с $20 млрд и Amazon с $15 млрд.

Компания предупредила о значительных будущих денежных расходах, которые могут негативно повлиять на ее ликвидность, финансовое состояние и результаты деятельности. Среди рисков Anthropic назвала высокое энергопотребление дата-центров, задержки с подключением электроэнергии из-за разрешений, судебные оспаривания и перебои в цепочках поставок, а также возможный дефицит чипов и оборудования для дата-центров.

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