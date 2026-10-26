Китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), по сообщению ECNS со ссылкой на Wccftech, отказался поставлять Apple чипы памяти по более низкой цене. Apple запрашивала у CXMT цену ниже текущих предложений Micron, Samsung Electronics и SK Hynix.

Условия поставок

Поставщики памяти обычно предоставляют существенные скидки, чтобы получить долгосрочные заказы от крупных международных клиентов. В то же время CXMT, по данным издания, не согласилась на цену, которую запрашивала Apple.

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Производственные мощности

Аналитики предположили, что решение CXMT может быть связано с приоритетом для клиентов в материковом Китае из-за ограниченных производственных мощностей. По их мнению, рост спроса на фоне развития искусственного интеллекта сузил мировое предложение чипов памяти, а крупные производители наращивают выпуск.

CXMT стремится достичь самодостаточности в производстве динамической оперативной памяти DRAM и, как ожидают аналитики, может долгое время отдавать предпочтение внутренним покупателям. В финансовом отчете, опубликованном в августе, компания сообщила, что ее DRAM-чипы уже вошли в цепочки поставок китайских производителей смартфонов Xiaomi, Transsion, Honor, OPPO и vivo.

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