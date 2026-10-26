CXMT відмовилася постачати Apple чипи пам’яті за нижчою ціною — ECNS

Китайський виробник мікросхем пам’яті ChangXin Memory Technologies (CXMT), за повідомленням ECNS із посиланням на Wccftech, відмовився постачати Apple чипи пам’яті за нижчою ціною. Apple запитувала в CXMT ціну, нижчу за поточні пропозиції Micron, Samsung Electronics і SK Hynix.

Умови постачання

Постачальники пам’яті зазвичай надають суттєві знижки, щоб отримати довгострокові замовлення від великих міжнародних клієнтів. Водночас CXMT, за даними видання, не погодилася на ціну, якої запитувала Apple.

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Виробничі потужності

Аналітики припустили, що рішення CXMT може бути пов’язане з пріоритетом для клієнтів у материковому Китаї через обмежені виробничі потужності. На їхню думку, зростання попиту на тлі розвитку штучного інтелекту звузило світову пропозицію чипів пам’яті, а великі виробники нарощують випуск.

CXMT прагне досягти самодостатності у виробництві динамічної оперативної пам’яті DRAM і, як очікують аналітики, може тривалий час надавати перевагу внутрішнім покупцям. У фінансовому звіті, оприлюдненому в серпні, компанія повідомила, що її DRAM-чипи вже увійшли до ланцюгів постачання китайських виробників смартфонів Xiaomi, Transsion, Honor, OPPO та vivo.

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