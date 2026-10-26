Chiński producent układów pamięci ChangXin Memory Technologies (CXMT), jak podaje ECNS, powołując się na Wccftech, odmówił dostarczania Apple chipów pamięci po niższej cenie. Apple zwróciło się do CXMT o cenę niższą niż obecne oferty Micron, Samsung Electronics i SK Hynix.

Warunki dostaw

Dostawcy pamięci zazwyczaj udzielają znacznych rabatów, aby uzyskać długoterminowe zamówienia od dużych międzynarodowych klientów. Jednak CXMT, według publikacji, nie zgodziła się na cenę, o którą prosiło Apple.

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Moce produkcyjne

Analitycy zasugerowali, że decyzja CXMT może być związana z priorytetowym traktowaniem klientów w Chinach kontynentalnych z powodu ograniczonych mocy produkcyjnych. Ich zdaniem rosnący popyt w związku z rozwojem sztucznej inteligencji ograniczył światową podaż chipów pamięci, a duzi producenci zwiększają produkcję.

CXMT dąży do osiągnięcia samowystarczalności w produkcji pamięci dynamicznej DRAM i, jak oczekują analitycy, może przez długi czas preferować krajowych nabywców. W raporcie finansowym opublikowanym w sierpniu firma poinformowała, że jej chipy DRAM weszły już do łańcuchów dostaw chińskich producentów smartfonów Xiaomi, Transsion, Honor, OPPO i vivo.

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