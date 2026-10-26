Microsoft предложила добровольный уход из компании с финансовой поддержкой для до 60 тысяч сотрудников в США, Великобритании, Канаде и Индии. Предложение касается части штата компании, который в целом насчитывает около 223 тысяч человек, сообщает The Verge.

Финансовая поддержка для сотрудников

Директор Microsoft по персоналу Эми Коулман в обращении к сотрудникам заявила, что программа дает им «возможность покинуть Microsoft с финансовой поддержкой и ресурсами для планирования карьеры». По ее словам, компания стремится сократить штат без нового раунда увольнений.

По данным источников The Verge, добровольный уход доступен сотрудникам команд AI Experiences, Copilot, CoreAI, Windows + Devices, Xbox, финансового и кадрового направлений. Частично в программе участвуют команды Cloud + AI, MicrosoftAI, а также подразделение по корпоративным, внешним и юридическим вопросам.

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Команды вне программы

Предложение не распространяется на сотрудников маркетингового, коммерческого бизнеса, Discovery and Quantum и направления безопасности. Оно также не касается коммерческих команд продаж.

Несколькими месяцами ранее Microsoft сократила 4,8 тысячи сотрудников, преимущественно в командах Xbox и коммерческих продаж. Нынешняя программа отличается от программы добровольного выхода на пенсию, которую компания предлагала сотрудникам с длительным стажем в начале года. То предложение было доступно примерно 9 тысячам сотрудников в США определенного уровня, если сумма их возраста и лет работы в Microsoft составляла не менее 70.

«Предложение добровольного ухода является для нас новым. Мы будем учиться на этом опыте», — отметила Коулман в служебной записке.

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