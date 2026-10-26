Microsoft zaoferował dobrowolne odejście z firmy ze wsparciem finansowym nawet 60 tysiącom pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Indiach. Oferta dotyczy części zatrudnionych w firmie, która łącznie liczy około 223 tysiące osób, informuje The Verge.

Wsparcie finansowe dla pracowników

Dyrektorka ds. pracowników Microsoftu Amy Coleman oświadczyła w komunikacie do pracowników, że program daje im „możliwość odejścia z Microsoftu ze wsparciem finansowym i zasobami do planowania kariery”. Według niej firma dąży do zmniejszenia zatrudnienia bez nowej rundy zwolnień.

Według źródeł The Verge dobrowolne odejście jest dostępne dla pracowników zespołów AI Experiences, Copilot, CoreAI, Windows + Devices, Xbox, finansów i kadr. Częściowo w programie uczestniczą zespoły Cloud + AI, MicrosoftAI, a także dział spraw korporacyjnych, zewnętrznych i prawnych.

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Zespoły poza programem

Oferta nie obejmuje pracowników działów marketingu, biznesu komercyjnego, Discovery and Quantum oraz bezpieczeństwa. Nie dotyczy również komercyjnych zespołów sprzedażowych.

Kilka miesięcy wcześniej Microsoft zwolnił 4,8 tysiąca pracowników, głównie w zespołach Xbox i sprzedaży komercyjnej. Obecny program różni się od programu dobrowolnego przejścia na emeryturę, który firma zaoferowała na początku roku pracownikom z długim stażem. Tamta oferta była dostępna dla około 9 tysięcy pracowników w USA na określonych stanowiskach, jeśli suma ich wieku i lat pracy w Microsofcie wynosiła co najmniej 70.

„Oferta dobrowolnego odejścia jest dla nas nowa. Będziemy uczyć się na tym doświadczeniu” — zaznaczyła Coleman w notatce służbowej.

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