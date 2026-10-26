微软向美国、英国、加拿大和印度最多6万名员工提供了带有财务支持的自愿离职方案。该方案适用于公司部分员工，而微软员工总数约为22.3万人，The Verge报道。

为员工提供财务支持

微软首席人力官艾米·科尔曼在致员工的信中表示，该计划让员工“有机会在获得财务支持和职业规划资源的情况下离开微软”。她表示，公司希望在不进行新一轮裁员的情况下缩减员工规模。

据The Verge消息人士称，自愿离职适用于AI Experiences、Copilot、CoreAI、Windows + Devices、Xbox、财务和人力资源团队的员工。Cloud + AI和MicrosoftAI团队，以及企业事务、外部事务和法务部门部分参与该计划。

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未纳入计划的团队

该方案不适用于营销、商业业务、Discovery and Quantum及安全部门的员工，也不适用于商业销售团队。

数月前，微软裁减了4800名员工，主要来自Xbox和商业销售团队。当前计划不同于公司年初向长期任职员工提供的自愿退休计划。此前的方案面向美国约9000名特定级别员工，条件是其年龄与在微软工作年限之和至少为70。

科尔曼在一份内部备忘录中指出：“自愿离职方案对我们来说是新的。我们将从这次经历中学习。”

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