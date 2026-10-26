В Сан-Франциско, США, компания Cadence Design Systems представила линейку моделей искусственного интеллекта Cadence Maestro для помощи в проектировании компьютерных чипов. Как сообщает Channel NewsAsia, разработка углубляет партнерство Cadence с Nvidia и дает клиентам возможность развертывать модели в собственной ИТ-инфраструктуре.

Модели для разработки чипов

Cadence и Synopsys создают программное обеспечение для разработки микросхем. Этот процесс предполагает точное размещение миллиардов транзисторов в соответствии с требованиями к стоимости и производительности. Обе компании развивают ИИ-агентов, способных работать с такими инструментами от имени инженеров, чтобы ускорить проектирование.

По данным Cadence, Maestro частично создана на основе модели Nvidia Nemotron с открытыми весами. Для защиты комплекса также применили технологию безопасности Nvidia OpenShell. Клиенты смогут запускать модели в облаке Cadence, в любом публичном облаке или полностью в собственных дата-центрах за корпоративными межсетевыми экранами.

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Настройка для клиентов

Компания заявила, что пользователи смогут дополнительно обучать модели на собственных разработках чипов. По ее предварительным оценкам, это может обеспечить до 30% более высокое качество и до пяти раз лучшую экономическую эффективность по сравнению с моделями общего назначения.

Подход Cadence отличается от стратегии ее крупнейшего конкурента Synopsys. 30 сентября Synopsys объявила о сотрудничестве с OpenAI над моделью GPT-Synopsys, которая будет работать на инфраструктуре OpenAI. Старший вице-президент Cadence Пол Каннингем заявил, что Maestro не привязана к одному поставщику моделей, а компания в равной степени рассматривает открытые и закрытые модели. Первые модели Maestro должны стать доступными отдельным клиентам в рамках раннего доступа в четвертом квартале.

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