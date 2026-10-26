W San Francisco w Stanach Zjednoczonych firma Cadence Design Systems zaprezentowała linię modeli sztucznej inteligencji Cadence Maestro, które mają pomagać w projektowaniu chipów komputerowych. Jak podaje Channel NewsAsia, rozwiązanie pogłębia partnerstwo Cadence z Nvidią i umożliwia klientom wdrażanie modeli we własnej infrastrukturze IT.

Modele do projektowania chipów

Cadence i Synopsys tworzą oprogramowanie do projektowania mikrochipów. Proces ten obejmuje precyzyjne rozmieszczanie miliardów tranzystorów zgodnie z wymogami dotyczącymi kosztów i wydajności. Obie firmy rozwijają agentów AI, którzy mogą obsługiwać takie narzędzia w imieniu inżynierów, aby przyspieszyć projektowanie.

Według Cadence, Maestro częściowo opiera się na modelu Nvidia Nemotron o otwartych wagach. Do zabezpieczenia pakietu wykorzystano również technologię bezpieczeństwa Nvidia OpenShell. Klienci będą mogli uruchamiać modele w chmurze Cadence, w dowolnej chmurze publicznej lub całkowicie we własnych centrach danych za firmowymi zaporami sieciowymi.

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Dostosowanie dla klientów

Firma oświadczyła, że użytkownicy będą mogli dalej trenować modele na własnych projektach chipów. Według jej wstępnych szacunków może to zapewnić do 30% wyższą jakość i nawet pięciokrotnie lepszą efektywność kosztową w porównaniu z modelami ogólnego przeznaczenia.

Podejście Cadence różni się od strategii jej największego konkurenta, Synopsys. 30 września Synopsys ogłosił współpracę z OpenAI nad modelem GPT-Synopsys, który będzie działał na infrastrukturze OpenAI. Starszy wiceprezes Cadence Paul Cunningham oświadczył, że Maestro nie jest powiązany z jednym dostawcą modeli, a firma w równym stopniu rozważa modele otwarte i zamknięte. Pierwsze modele Maestro mają zostać udostępnione wybranym klientom w ramach wczesnego dostępu w czwartym kwartale.

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