在美国旧金山，Cadence Design Systems公司推出了Cadence Maestro人工智能模型系列，以协助设计计算机芯片。据Channel NewsAsia报道，这一进展深化了Cadence与英伟达的合作，并让客户能够在自己的IT基础设施中部署这些模型。

用于芯片设计的模型

Cadence和Synopsys开发用于设计微芯片的软件。这一过程涉及根据成本和性能要求精确布置数十亿个晶体管。两家公司都在开发能够代表工程师使用此类工具的AI代理，以加快设计进程。

Cadence表示，Maestro部分基于英伟达开放权重的Nemotron模型构建。该套件还采用了英伟达OpenShell安全技术进行保护。客户将能够在Cadence云、任何公有云，或完全在企业防火墙后的自有数据中心中运行这些模型。

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面向客户的定制

该公司表示，用户将能够利用自己的芯片设计进一步训练这些模型。根据其初步估计，与通用模型相比，这可能带来最高30%的质量提升，以及最高五倍的成本效益提升。

Cadence的方法不同于其最大竞争对手Synopsys的策略。9月30日，Synopsys宣布与OpenAI合作开发GPT-Synopsys模型，该模型将在OpenAI基础设施上运行。Cadence高级副总裁保罗·坎宁安表示，Maestro不绑定于单一模型供应商，公司同样考虑开放和封闭模型。首批Maestro模型预计将在第四季度通过早期访问向部分客户提供。

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