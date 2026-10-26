Cadence представила ШІ-моделі Maestro для розробки чипів — Channel NewsAsia

У Сан-Франциско, США, компанія Cadence Design Systems представила лінійку моделей штучного інтелекту Cadence Maestro для допомоги у проєктуванні комп’ютерних чипів. Як повідомляє Channel NewsAsia, розробка поглиблює партнерство Cadence з Nvidia та дає клієнтам можливість розгортати моделі у власній ІТ-інфраструктурі.

Моделі для розробки чипів

Cadence і Synopsys створюють програмне забезпечення для розробки мікросхем. Цей процес передбачає точне розміщення мільярдів транзисторів відповідно до вимог щодо вартості та продуктивності. Обидві компанії розвивають ШІ-агентів, здатних працювати з такими інструментами від імені інженерів, щоб пришвидшити проєктування.

За даними Cadence, Maestro частково створено на основі відкритої за вагами моделі Nvidia Nemotron. Для захисту комплексу також застосували технологію безпеки Nvidia OpenShell. Клієнти зможуть запускати моделі у хмарі Cadence, у будь-якій публічній хмарі або повністю у власних дата-центрах за корпоративними міжмережевими екранами.

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Налаштування для клієнтів

Компанія заявила, що користувачі матимуть змогу додатково навчати моделі на власних розробках чипів. За її ранніми оцінками, це може забезпечити до 30% вищу якість і до п’яти разів кращу економічну ефективність порівняно з моделями загального призначення.

Підхід Cadence відрізняється від стратегії її найбільшого конкурента Synopsys. 30 вересня Synopsys оголосила про співпрацю з OpenAI над моделлю GPT-Synopsys, яка працюватиме на інфраструктурі OpenAI. Старший віцепрезидент Cadence Пол Каннінгем заявив, що Maestro не прив’язана до одного постачальника моделей, а компанія однаково розглядає відкриті та закриті моделі. Перші моделі Maestro мають стати доступними окремим клієнтам у межах раннього доступу в четвертому кварталі.

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