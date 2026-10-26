Исследование, представленное на конференции по языковому моделированию в Сан-Франциско, показало: участники, использовавшие чат-бот для решения простых задач, после потери доступа к нему чаще пропускали упражнения или давали неправильные ответы. В трех рандомизированных контролируемых экспериментах приняли участие 1222 человека, сообщает Live Science.

Исследователи проверяли, как перенос умственной работы на чат-бот влияет на выполнение задач по арифметике и пониманию прочитанного. Участники разных экспериментов не пересекались, а каждый тест длился от 13 до 15 минут.

Эксперименты с дробями

В первом тесте 354 человека разделили на две группы. Одна имела доступ к чат-боту и могла получать от него готовые ответы или подсказки к 12 заданиям на дроби, другая — нет. Затем доступ к ИИ без предупреждения отключили, и всем участникам дали еще три аналогичных упражнения.

Пока чат-бот был доступен, его пользователи чаще решали примеры и реже пропускали их. После отключения помощника их результаты ухудшились: они чаще пропускали задания или не справлялись с ними. Участникам сообщили, что за неправильные ответы не будет наказания, а после ошибки показывали правильный ответ.

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Похожий результат в трех тестах

Второй эксперимент с участием 667 человек повторял основную схему, но предусматривал предварительный тест. Он позволил исключить людей, которые не могли решить самые простые задачи. Результаты были похожи на результаты первого теста, особенно когда чат-бот давал готовые ответы, а не подсказки.

В третьем тесте 201 участнику предложили вопросы на понимание текста. Группа с доступом к ИИ сначала ответила на пять вопросов, после чего чат-бот отключили и всем дали еще по три задания. Результаты также указывали на более низкую настойчивость после прекращения помощи ИИ.

Автор исследования, докторантка по машинному обучению Университета Карнеги — Меллона Грейс Лю, связала это с переносом умственной работы на технологию. По мнению исследователей, после привыкания к мгновенным ответам людям может казаться неэффективным способ решения, требующий больше времени.

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